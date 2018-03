Zeeland wordt wakker: 20 miljoen, muurschildering Breskens en Korpsquiz

MRI-scan (foto: Omroep Zeeland)

Contract van 20 miljoen

Ziekenhuis ZorgSaam heeft met Philips een contract gesloten ter waarde van 20 miljoen euro. Het electronicabedrijf levert de komende vijftien jaar geavanceerde medische apparatuur aan het ziekenhuis.

Lees ook:

Met ludieke vragen over Zeeland, wil de provincie de discussie luchtig houden (foto: Omroep Zeeland )

Quiz voor mariniers

Met tien ludieke vragen over Zeeland wil de provincie de argumenten, die mariniers aandragen om niet naar Zeeland te hoeven, onderuithalen. De quiz maakt onderdeel uit van de querilla-actie die de provincie vorige week al aankondigde.

Lees ook:

Wout Kole checkt voor de laatste keer of de muurschildering overeenkomt met zijn schets (foto: Omroep Zeeland)

Levende en geschilderde vissen zijn vanaf zondag te zien in het Visserijmuseum in Breskens. Kunstenaar Wout Kole is zes weken bezig geweest om de muurschildering 'Het onderwaterleven' te creëren en is trots op het resultaat.

Lees ook:

Zonsopkomst bij Ouwerkerk (foto: Lennaert de Looze )

Het weer

De eerste paar uur van de dinsdag verlopen nog droog, maar vanaf halverwege de ochtend begint het vanaf zee te regenen. Als het eenmaal regent, blijft het lange tijd regenachtig. Bij een matige zuidoostelijke wind wordt het ongeveer 8 graden. In de avond en nacht naar woensdag blijft het ruim boven nul en valt nog steeds nu en dan regen.