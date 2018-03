Veel animo voor paspoort tegen de kou

Het tocht altijd, het slurpt energie en is niet warm te stoken. Dat is het beeld dat veel mensen hebben bij een monumentenpand. Toch is dat allang niet meer zo, want de eigenaars van de eeuwenoude huizen doen er alles aan om hun huis comfortabel en energiezuinig te maken zonder dat het in zijn status als monumentpand wordt aangetast. Het monumentenpaspoort kan daarbij helpen.

In zo'n paspoort staan alle gegevens van het huis. Het energieverbruik, de vloer- en raamisolatie zijn in kaart gebracht en er zijn warmtefoto's waarop je kunt zien waar de warmte naar buiten lekt. Je krijgt zo'n paspoort van de monumentenwacht na een grondige inspectie, voorzien van aanbevelingen voor verbeteringen of aanpassingen.

Warmtefoto's van het huis (foto: Omroep Zeeland )

Een monumentenpaspoort zorgt ervoor dat eigenaren van monumentenpanden meer inzicht krijgen hoe ze hun huis duurzamer en toekomstbestendig kunnen maken. Het paspoort is onderdeel van een Europees project waar drie Zeeuwse gemeenten aan meedoen.

Aan het eind van dit jaar moeten 160 eigenaren zo'n gratis monumentenpaspoort hebben. Als de honderden andere geïnteresseerden in de toekomst ook zo'n paspoort willen, zullen ze daar voor moeten betalen. Om welk bedrag het dan gaat is nog niet duidelijk.