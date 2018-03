Zeeuws personeel woningcorporaties staakt voor hoger salaris

Huurwoningen Zeeuwland in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Een rondje langs de grotere woningcorporaties leert dat de stakingsbereidheid in Zeeland niet overal even hoog is. De stakers komen vooral vanuit Woongoed Zeeuws-Vlaanderen (25), l'escaut woonservice uit Vlissingen (31), Clavis (8) uit Terneuzen en Zeeuwland uit Zierikzee (12).

Bij R&B Wonen, actief in Borsele en Reimerswaal, en Woonstichting Hulst is het personeel vandaag gewoon aan het werk. RWS uit Goes en Woongoed Middelburg hebben beide één stakende werknemer op respectievelijk 80 en 48 man personeel.

Salarisverhoging

De oude cao is al ruim een jaar verlopen en dus voert het woningcorporatiepersoneel vandaag actie voor een nieuwe. Belangrijkste reden voor de landelijke actiedag is het salaris. "Als ik zo naar mijn medewerkers luister, gaat het vooral om een verschil van mening over het percentage waarmee de lonen de komende jaren stijgen", vertelt directeur Marco van der Wel van Zeeuwland. De werkgevers bieden over 2018 een loonsverhoging van 1,5 procent, dat vinden werknemers en vakbonden te laag.

Ook hebben de vakbonden een generatiepactregeling voorgesteld. Daarbij kunnen oudere werknemers minder gaan werken ten gunste van jonge, nieuwe collega's.

'Ik sta aan de kant van de werkgevers, maar heb begrip voor stakende werknemers'

De klanten van de meeste Zeeuwse woningcorporaties zullen vandaag weinig merken van de staking. Alleen bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zijn de kantoren vandaag dicht door de staking. Verder waarschuwt l'escaut op haar website dat de dienstverlening vandaag beperkt is. Bij de andere woningcorporaties verandert er niets door de staking.