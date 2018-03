Oproep aan scholieren: vergeet je Zeeuws-Vlaamse roots niet

Geen banen

De stichting bestaat al enkele jaren, maar richtte zich eerst vooral op hoogopgeleide jongeren die de provincie al hadden verlaten. Met schoolbezoeken willen de vrijwilligers jongeren vroeger wijzen op de mogelijkheden in de regio. "Vooral als het gaat om werk zijn Zeeuws-Vlaamse jongeren niet goed op de hoogte", legt voorzitter Michiel Meijers uit. "Ze denken dat er geen banen zijn, maar dat is niet zo."

Volgens Meijers is er momenteel genoeg aandacht voor de mbo-student, maar is dat nog niet het geval voor de hogeropgeleiden. "Voor de mbo-student sluiten school en werk al wel goed op elkaar aan. Dat mist nog voor de hogeropgeleide jongeren. Ze weten niet wat voor bedrijven er allemaal in de regio zijn en dus ook niet waar ze kunnen gaan werken."

Meer dan de helft van de hogeropgeleide scholieren in Zeeuws-Vlaanderen verlaat de provincie om te studeren. Dat blijkt uit een rondgang bij de vier middelbare scholen: De Rede in Terneuzen, het Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen, het Reynaertcollege in Hulst en het Zwin College in Oostburg. In totaal kregen zo'n 170 VWO-leerlingen hun diploma vorig schooljaar en daarvan is 88 procent buiten Zeeland gaan studeren. Voor Havo-leerlingen ligt dat aantal lager. Van de 271 leerlingen verliet 43,5 procent na het afstuderen de provincie. In totaal gaat het om 60 procent van de leerlingen die niet voor een vervolgopleiding in Zeeland kiest.