Hof: sneeuwspoor onvoldoende bewijs in zaak Terneuzense plofkraak

De politie bestudeert sneeuwspoor na plofkraak in Terneuzen in 2013 (foto: HV Zeeland)

De plofkraak, die vijf jaar geleden werd gepleegd, mislukte. Er werd geen geld buitgemaakt. Wel raakte de pinautomaat van de Rabobank bij het winkelcentrum Zuidpolder ernstig beschadigd.

Sneeuwspoor

De zaak tegen de drie verdachten draaide onder meer om een sneeuwspoor. Een agent was toevallig in de buurt toen de plofkraak werd gepleegd en hoorde de knal. Toen de agent bij de geldautomaat aankwam, renden meerdere personen weg.

Hoewel de plofkrakers wisten te ontkomen, maakten de agenten gebruik van het feit dat het gesneeuwd had en ze volgden het sneeuwspoor naar de woning aan de Klaproosstraat, waar de drie verdachten verbleven. Waar de rechtbank dat als overtuigend bewijs zag, heeft het gerechtshof daar bedenkingen bij.

DNA op handschoen

Volgens het hof is het spoor onvoldoende bewijs dat de drie mannen ook daadwerkelijk bij de plofkraak betrokken waren. Ook een het DNA-spoor op een handschoen die op de route lag is onvoldoende bewijs, vindt het hof. Er werd weliswaar het DNA van één van de verdachten gevonden op de handschoen, maar naast zijn DNA bleek er ook genetisch materiaal van anderen op de handschoen te zitten.

Al met al vindt het hof dat er onvoldoende aanwijzingen zijn om zonder twijfel vast te stellen dat de drie verdachten daadwerkelijk de plofkraak hebben gepleegd. De mannen hebben zelf hun betrokkenheid bij de plofkraak altijd ontkend.

Revolver en munitie

Naast de plofkraak werd de oudste van de drie, de 39-jarige Axelaar, ook vrijgesproken van een bedreiging met een vuurwapen. Hij zou in 2012 iemand in zijn woonplaats met een vuurwapen bedreigd hebben, maar ook daarvoor is er volgens het hof te weinig bewijs. Wel is hij veroordeeld voor het bezitten van een verboden wapen. In 2013 vonden agenten in zijn woning een revolver en munitie.

Verder heeft het hof één van de andere twee verdachten, een 23-jarige Terneuzenaar, een voorwaardelijke boete opgelegd van 200 euro voor drugsbezit. Hij had meer wiet op zak dan de 5 gram die in Nederland gedoogd wordt.

