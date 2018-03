'Het mocht niet, maar we hebben het toch gedaan'

Er zijn alleen in al in Middelburg 1200 monumentenpanden in de binnenstad. Dat maakt Middelburg de vijfde monumentenstad van Nederland. Volgens Boersma, die zelf in een monumentenpand aan de Kinderdijk in Middelburg woont, is het voor bewoners nu veel te omslachtig om het voor elkaar te krijgen om dergelijke maatregelen te mogen uitvoeren.

Oude kozijnen

Boersma woont in een pand uit de achttiende eeuw met overal schuiframen en hele oude kozijnen. Zij heeft haar ramen met speciaal vacuümglas geïsoleerd zonder toestemming van de Middelburgse welstandcommissie.

Mijn kinderen lagen in de winter onder de dekens met wolkjes uit hun mond, dat wil ik niet meer voor mijn kleinkinderen." Marlou Boersma - energieambassadeur

Inmiddels is het glas dat ze gebruikte wél toegestaan, de regels zijn de laatste jaren versoepeld omdat de overheid ook wel beseft dat het duurzaam maken van monumentenpanden noodzakelijk is en je daar moderne middelen voor moet gebruiken. Haar kinderen waren nog gewend aan dikke truien en sokken binnenshuis, maar haar kleinkinderen wil ze dat niet meer aandoen.

Monumentenpanden aan de Kinderdijk in Middelburg (foto: Omroep Zeeland )

Bewoners van die panden zijn aan strenge regels gebonden om hun huis duurzamer te maken en het verwerken van aanvragen voor die veranderingen neemt zoveel tijd in beslag dat menig bewoner naar verloop van tijd de moed laat zakken.

Monumentenpaspoort

Er loopt momenteel een proefproject in de gemeenten Veere, Zierikzee en Middelburg met een zogenoemd monumentenpaspoort. Dat paspoort geeft pandeigenaren inzicht in toe te passen duurzaamheidsmaatregelen. In zo'n paspoort staan alle gegevens van het huis.

Het energieverbruik, de vloer- en raamisolatie is in kaart gebracht en er zijn warmtefoto's waarop je kunt zien waar de warmte naar buiten lekt. Je krijgt zo'n paspoort van de monumentenwacht na een grondige inspectie, voorzien van aanbevelingen voor verbeteringen of aanpassingen.

