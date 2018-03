Moeders Mooiste tekent bij Butler Records

Moeders Mooiste heeft een platencontract getekend bij Butler Records. Zanger en gitarist van de Nederlandstalige band uit Tilburg is Geert van Oorschot uit Vlissingen. Momenteel legt Moeders Mooiste de laatste hand aan de EP die in mei zal worden gepresenteerd.

In Zeeland was Geert van Oorschot eerder frontman van de band Geert & The Chiefs. Het repertoire bestond uit een mengeling van Pop, Reggae en Funk. Met die band doorliep hij het PopAanZee bandcoachingstraject en speelde hij in de Popronde 2014. Nu studeert hij aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg.

Butler Records is opgericht in 2014 en is aangsloten bij Bertus Distribution, één van de grootste distributeures van Europa. Bij het label zijn artiesten aangesloten als Anneke van Giersbergen, Ruben Hoeke Band, Claw Boys Claw en Ten Years After.

De debuut-EP van Moeders Mooiste is al opgenomen. De eerste single komt half april uit. Beide titels houdt de band nog even geheim. De EP wordt gepresenteerd op 13 mei in Poppodium 013 in Tilburg.