Dow en Yara zetten handtekening onder waterstofleiding

De gele priltoren stopt met werken met de komst van de Ureum 8 (foto: Omroep Zeeland)

Voor het vervoer van waterstof wordt een oude ondergrondse gasleiding gebruikt, die al jaren niet meer wordt gebruikt. Die moet daarvoor wel worden omgebouwd. De werkzaamheden aan de gasleiding starten in mei en volgens planning wordt de waterstofleiding in het vierde kwartaal van dit jaar in gebruik genomen.

Gelijk aan energieverbruik van 3.000 huishoudens

De waterstofleiding moet een energiebesparing op gaan leveren van 0,15 petajoules per jaar, dat staat gelijk aan het energieverbruik van 3.000 huishoudens, en een CO2-besparing opleveren van 10.000 ton per jaar. De verwachting is dat die besparing in de toekomst verder oploopt.

(foto: OZ)

Op dit moment hebben alleen Yara en Dow hun handtekening gezet, maar het bedrijf dat de gasleiding beheert, GasUnie, is ook in gesprek met ICL-IP. Die onderhandelingen lopen nog. Wanneer dat bedrijf zich ook op de zogeheten 'waterstofrotonde' aansluit, loop de CO2-besparing verder op tot 20.000 ton.

Besparing tot 40.000 ton CO2 per jaar

Ook andere bedrijven kunnen zich in de toekomst erop aansluiten. Volgens GasUnie kan de CO2-besparing daardoor verder oplopen, tot 40.000 ton CO2 per jaar.

De waterstofrotonde is een zogeheten Green Deal die al in 2016 werd gesloten. Destijds zette minister Kamp zijn handtekening eronder. Green Deals zijn afspraken van de Rijksoverheid met bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden om duurzame plannen uit te voeren. Daarbij zegt het Rijk hulp toe, onder meer in de vorm van begeleiding en financiering.

Langer dan verwacht

Destijds werd verwacht dat de waterstofleiding al in 2017 in gebruik zou worden genomen, maar de onderhandelingen tussen GasUnie, Dow en Yara duurden langer dan verwacht. Ook de voorbereidingen voor het aanpassen van de gasleiding bleken meer tijd te vergen dan verwacht.

De waterstofrotonde komt uit de koker van het platform Smart Delta Resources (SDR). Dat is een samenwerkingsverband van elf industriële bedrijven in de Delta regio. Naast Dow, Yara en ICL-IP zitten ook Delta en Lamb Weston-Meijer in dat platform. Het is de bedoeling dat er in de toekomst meer van dit soort samenwerkingsprojecten zullen volgen.

Lees ook: