Taakstraf en rijontzegging voor Utrechtse hardrijder

De eis van het OM was tien maanden cel en een rijontzegging van vier jaar, maar daarvan blijft niet veel meer over. Hij krijgt nu een taakstraf van 160 uur en een rijontzegging van twee jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk.

Roekeloos rijgedrag

Waar het OM de Utrechter roekeloos rijgedrag ten laste had gelegd, heeft de rechter hem daarvan vrijgesproken. Volgens de rechtbank wordt in deze zaak niet voldaan aan de strenge eisen voor de juridische term roekeloosheid. Wel wordt hem aangerekend dat hij het eenzijdige ongeval heeft veroorzaakt door veel te hard te rijden.

Uit onderzoek blijkt dat de Utrechter met zo'n 150 kilometer per uur over de Dammenweg richting Serooskerke op Schouwen reed, waar je maar tachtig mag. Bij de kruising met de Stoofweg raakte hij de macht over het stuur kwijt, reed dwars door een hek heen en kwam in een weiland tot stilstand.

Risico dat het fout zou gaan

Volgens de rechtbank nam hij door zo hard te rijden willens en wetens het risico dat het fout zou gaan. Na het ongeluk vluchtte de Utrechter te voet een weiland in, maar werd al snel gepakt door achtervolgende agenten. Hij heeft een strafblad met een veroordeling voor rijden zonder rijbewijs en een boete voor een snelheidsovertreding.



De bijrijder liep een wervelbreuk en zenuwletsel op, en houdt er blijvend letsel aan over. Volgens de advocaat van de verdachte is zijn échte straf van zijn cliënt is dat hij ermee zal moeten leren leven dat hij dit zijn vriend heeft aangedaan en de rechter gaat daar deels in mee, vooral gezien het feit dat de twee nog steeds bevriend zijn, ondanks het ongeluk.

Belangrijk tentamen

In eerste instantie zou de verdachte op 29 januari voor de rechter verschijnen. Toen kwam hij niet opdagen, omdat hij naar eigen zeggen een belangrijk tentamen moest maken. Daarom werd de zaak opnieuw inhoudelijk behandeld op dinsdag 13 maart. Toen had hij inmiddels hij zijn diploma al behaald.

