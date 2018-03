Deze hoogopgeleide Zeeuws-Vlaming wil voor geen goud weg uit Breskens

Jongeren hebben een beeld van Zeeuws-Vlaanderen dat er geen werk is voor hogeropgeleiden. Dat merkt ook Stichting Rootzz Zeeuws-Vlaanderen. De stichting wijst scholieren er via gastlessen op dat ze na hun studie buiten de provincie, terug moeten keren naar Zeeuws-Vlaanderen. Want er is werk zat.

Ik heb geen behoefte om Breskens te verlaten, ik woon er graag." Ilyas Yavuz, Young Professional

Ilyas is blij met de voorlichting van Rootzz, want zelf merkt hij ook dat het lastig is voor zijn werkgever om geschikte mensen te vinden. "Als wij bij de Rabobank een vacature hebben voor een Young Professional, is het lastig om een goede kandidaat te vinden."

'Even wennen aan de rust'

Ilyas is zelf altijd trouw gebleven aan Zeeuws-Vlaanderen. "Ik kom uit een grote stad in Turkije. Het was even wennen aan de rust, maar nu heb ik geen behoefte meer om Breskens te verlaten, ik woon er graag."

