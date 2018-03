'Nederland op het matje geroepen in Brussel'

(foto: Omroep Zeeland )

Minister Schouten zei een paar dagen geleden dat het wetenschappelijk onderzoek nu volop loopt, maar dat het eerder had kunnen worden opgestart. Het is de vraag of ze daarmee wegkomt, aldus de NOS. Brussel wil niet alleen van Nederland weten of alle schepen nu meedoen aan pulsvisonderzoeken, maar ook of dat in het verleden zo geweest is.

Begin dit jaar stemde het Europees Parlement voor een verbod op elektrisch vissen. Het zou dieronvriendelijk zijn. Nederland zegt juist dat het vissen met stroomstootjes vele malen milieuvriendelijker is dan de huidige manier van vissen. Schouten probeert het verbod nog tegen te houden. Daarbij gebruikt ze het wetenschappelijk onderzoek als argument. Ze zegt dat een verbod ertoe zou leiden dat het onderzoek nooit afgemaakt kan worden.

Alle vissers die in Vlissingen hun vis aanleveren, vissen met deze pulstechniek. Voor de omschakeling naar pulsvissen hebben de Zeeuwse vissers miljoenen geïnvesteerd.

