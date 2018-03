Mislukte liquidatiepoging bij de grens met België

Bedreiging met een vuurwapen - archieffoto (foto: Geoffrey Fairchild)

De schijnbaar mislukte liquidatiepoging gebeurde gistermiddag rond 16.45 uur op de Nederherenweg bij Sint Anna ter Muiden. Een zwarte auto reed volgens getuigen vanuit België Zeeland in, gevolgd door twee mannen op een motor.

Beschoten met een vuurwapen

Vlak na het passeren van de grens stopte de zwarte auto en vluchtte de bestuurder te voet weg. Daarbij werd hij beschoten met een vuurwapen door de man die achterop de motor zat. Die stapte vervolgens weer op de motor, waarna de twee mannen weer terugreden richting België.

Even later kwam volgens de getuigen de bestuurder van de auto weer teruggelopen. Hij stapte weer in en reed weg in de tegenovergestelde richting, naar Sint Anna ter Muiden. De getuigen hebben niet gezien of de man wel of niet bij de beschieting was geraakt.

Geen signalement bekend

Volgens de politie is van de motorrijder en de schutter geen signalement bekend, omdat ze beiden een helm droegen die hun gezicht verborg. Verder is bij de politie geen aangifte gedaan van het schietincident, dus ook de identiteit van de bestuurder van de zwarte auto is niet bekend. Volgens de getuigen had de auto Belgische kentekenplaten.

Op de plek waar er volgens getuigen geschoten is, heeft de politie inderdaad een lege huls gevonden. Er wordt nu volgens de politie nog onderzocht om wat voor patroon het gaat. Verders is de politie nu op zoek naar meer getuigen, zoals mensen die de zwarte auto of motor hebben zien rijden voor of na het schietincident.