Wesley fotografeert zijn stad als therapie tegen burn-out

De foto's maakte hij in eerste instantie voor zichzelf. "Ik heb een burn-out en heb het advies gekregen om te gaan wandelen. Tijdens mijn dagelijkse rondje door Terneuzen zag ik opeens de schoonheid van de stad en ben die plekken gaan fotograferen." Hij kreeg zoveel positieve reacties dat hij besloot om de foto's te delen via de Facebookpagina 'Terneuzen in the picture'. Inmiddels heeft hij bijna duizend volgers.

Foto's maken werkt therapeutisch

De combinatie van het wandelen en foto's maken werkt voor Wesley therapeutisch. "Het geeft me rust en ik kan m'n gedachten erg goed verzetten. Want als ik fotografeer ben ik echt geconcentreerd bezig en heb ik geen tijd om me zorgen te maken."

Boom met lichtjes en duif (foto: Terneuzen in the picture)

Een statement maken

Behalve dat het goed is voor zijn herstel, wil hij ook een statement maken met zijn foto's op zijn Facebookpagina. "Je hoort en ziet in de media de laatste jaren alleen maar de negatieve kant van de stad. Leegstand, verpaupering, criminaliteit en drugs. Ik wil iedereen met mijn foto's ook de positieve kant laten zien van Terneuzen."

Flat met wolken (foto: Terneuzen in the picture)

In het begin vond Wesley het best lastig om de juiste locaties te vinden om een goede foto te maken. Maar inmiddels maakt hij zich daar geen zorgen meer over. "Ik merk dat ik op een andere manier naar m'n stad kijk. En inmiddels zie ik, wanneer ik aan het wandelen ben, heel veel mooie locaties."

'Ik hou van strakke foto's'

Wesley heeft een grafische achtergrond en daar maakt hij bij het fotograferen ook dankbaar gebruik van. "Ik vind de compositie van een foto erg belangrijk. Ik hou van strakke foto's, waarbij ik rekening hou met het lijnenspel.

Wesley aan het werk (foto: Omroep Zeeland)

Zoekplaatje

Daarnaast probeert hij soms foto's te maken, waarbij je niet direct kan zien waar hij gemaakt is. "Ik vind het leuk dat mijn volgers zo nu en dan moeten nadenken over de locatie. Dat kan een detail zijn van een voorwerp of een dier."

Een foto van het gemeentehuis (foto: Terneuzen in the picture)

Wesley is voorlopig nog niet klaar met het fotograferen van mooie en interessante plekken in Terneuzen. "Er zijn zelfs bepaalde locaties in de stad waar ik regelmatig kom. En elke keer zie ik dan weer wat anders wat ik kan fotograferen. Het weer speelt hierbij ook een grote rol. De sfeer op een foto wordt namelijk mede bepaald door wat voor weer het is.

Een foto van de stad Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Verder met fotografie

Wesley weet inmiddels wat hij wil gaan doen in de toekomst wanneer hij is hersteld van zijn burn-out. "Ik wil dolgraag verder met fotografie. Ik weet dat ik nog veel moet leren, maar heb er vertrouwen in dat het me gaat lukken. Fotografie gecombineerd met grafische elementen, dat lijkt me top."