Wethouder De Kunder stopt na 'teleurstellende' verkiezingen

Hans de Kunder is ruim 12 jaar wethouder geweest in de gemeente Reimerswaal (foto: Omroep Zeeland )

Het CDA verloor bij de verkiezingen een zetel en bezet nu nog drie zetels in de raad. De verloren zetel is ingenomen door de ChristenUnie die er met de verkiezingen juist een zetel bij kreeg en er nu drie in de raad heeft.

'Geafficheerd als meeloper'

Tijdens de verkiezingsavond zei De Kunder tegen Omroep Zeeland dat het verlies deels te wijten is aan 'het blok' waar de partij mee geassocieerd wordt. Daarmee doelde hij op de jarenlange samenwerking van het CDA met de SGP. "Het lijkt erop dat het zich nu tegen ons keert", zei hij. "We zijn geafficheerd als meeloper. Dat beeld is niet correct, maar het is niet gelukt dat beeld te veranderen."

De Kunder is ruim twaalf jaar wethouder geweest in de gemeente Reimerswaal. Een functie waarvoor hij zich 'met passie, plezier en naar mijn volle vermogen' heeft ingezet, laat hij weten in een schriftelijke verklaring. Hij legt zijn wethouderschap neer zodra er een nieuw college van B&W is gevormd in Reimerswaal.