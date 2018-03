Halve Gouden Rijder herinnert aan gevonden gouden schat

De Amsterdamse kunstenaar Iris Le Rütte heeft ruim een jaar gewerkt aan het kunstwerk. Het beeld moet een paard op een munt voorstellen, volgens de kunstenaar. "Het paard balanceert op twee helften van een munt. Het beeld is door de helft omdat de wet in Nederland voorschrijft dat een gevonden schat voor de helft van de vinder is, en voor de andere helft van de eigenaar van de grond, in dit geval de gemeente Serooskerke."

Van de opbrengst van de schat heeft de gemeente een medisch centrum kunnen openen en een zwembad, met de toepasselijke naam De Goudvijver.