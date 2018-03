Sloop Vermeulen's Jachtwerf: 'Het is wel triest om te zien'

Mannen in witte pakken zijn bezig de loodsen te slopen. Er zit asbest in het pand, dus worden er veiligheidsmaatregelen getroffen. Meneer Dingemanse (87) woont op de Schependijk en kijkt vanuit zijn raam uit over de sloop. Dingemanse verhuist zelf over een maand of vijf naar een nieuw appartement in De Sluiswachter iets verderop.

Triest gezicht

Dingemanse kijkt met een dubbel gevoel naar de sloop aan de overkant van zijn straat. "Aan ene kant een triest gezicht, het was zo'n mooi bedrijf. Het lijkt wel alsof er een orkaan heeft gewoed. Aan de andere kant: tja voor grotere schepen is er nu eenmaal een grotere sluis nodig."

Hij heeft 27 jaar met plezier op dit plekje in Terneuzen gewoond, maar kijkt uit naar zijn nieuwe appartement. "Alles nieuw, gelijkvloers, winkels in de buurt."

'Soms wel chaos'

De komende maanden heeft hij nog genoeg te zien vanuit zijn grote raam aan de voorkant. Behalve de jachtwerf worden er nog andere panden gesloopt. De nieuwe sluis moet in 2022 klaar zijn. "Het is hier af en toe wel een chaos, maar ook daar hoop ik nog even van te mogen genieten", grinnikt Dingemanse.