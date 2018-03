'Postorderbedrijf Pabo failliet'

Reclame voor Beate Uhse, moederbedrijf van Pabo Walsoorden. (foto: Beate Uhse AG)

Gisteren werd nog bekend dat het bedrijf een lening van vijf miljoen euro had gekregen om de zaak overeind te houden. Zoals het er nu naar uit ziet was dat niet genoeg om het bedrijf te redden.

Wat de precieze aanleiding is voor het faillissement is nog onduidelijk. Het bedrijf is voor Omroep Zeeland onbereikbaar voor commentaar.

