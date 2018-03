Krokuslint moet dodendraad markeren

Krokussen in Goes (archieffoto) (foto: Piet Grim via Omroep Zeeland Flickr)

Het project is een initiatief van de Stichting Verhalis, die behalve het krokuslint, ook met een fietsroute van 350 kilometer komt die zo dicht mogelijk bij het dodendraadtraject komt te liggen.

'Aan de wil ligt het niet'

Sluis heeft absoluut de intentie om aan dit project deel te nemen, maar kan nog geen volmondig ja geven, laat de gemeente weten. Dat komt door de invulling in de praktische zin. Zo wil de gemeente nog gaan overleggen met een historicus en met milieuorganisaties om op zoek te gaan naar de juiste locaties.

Vervolgens moet de gemeente nog in overleg met de eigenaren van de betreffende terreinen. Maar als die ermee instemmen wil de gemeente meewerken aan het planten van de krokussen. "Aan de wil zal het bij de gemeente Sluis niet liggen", zegt een gemeentewoordvoerder. "Het gaat nu nog puur om praktische zaken die eerst moeten worden opgelost."

Een meter van de grens

De krokussen worden aan de Belgische kant van de grens geplant. "Eén meter over de grens", vertelt Jeroen Neus van Verhalis. Toch worden de Zeeuws-Vlaamse gemeenten ook bij het project betrokken. "Gemeenten kijken samen waar de krokussen geplaatst worden en wie dat gaat doen. Ze kunnen daar bijvoorbeeld scholen voor inzetten. Voor de gemeente Hulst gaat een natuurvereniging de krokussen planten."

Neus baalt dat Knokke-Heist niet meedoet aan het project, het Zwin was in de Eerste Wereldoorlog het begin van de dodendraad. Toch hoopt de stichting dat de gemeente Sluis wel meedoet. "Er moeten ook krokussen in Damme, Maldegem en Sint Laureins worden geplant daar kan de gemeente Sluis bij aansluiten."