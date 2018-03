Kijk hier of jouw supermarkt van naam gaat veranderen

Drukte in de supermarkt (foto: Omroep Zeeland)

Door de overname krijgt Jumbo twaalf Zeeuwse filialen erbij, en gaan de overige vier over naar Coop. Behalve supermarkten heeft de Emté ook een distributiecentrum in Kapelle. De bedrijven hebben niet bekendgemaakt of en naar wie dat centrum overgaat.

Het is de bedoeling dat alle winkels in de loop van 2019 zijn omgebouwd naar de nieuwe formule. De verdeling van de filialen is nog niet definitief. De overname moet nog goedgekeurd worden door de Autoriteit Consument en Markt. Die goedkeuring wordt in de loop van dit jaar verwacht.

Bekijk hieronder welke keten de nieuwe eigenaar is van de Emté-winkel bij jou in de buurt.

Nieuwe eigenaar / formule huidige Emté winkels