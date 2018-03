'Renesse moet dé badplaats van Zeeland worden'

Met het openen van het VVV-punt werd meteen gevierd dat een deel van het masterplan Renesse klaar is. Daarvan zijn nu drie projecten voltooid. Zo heeft het gebied rondom het voormalige Ecoscope een opfrisbeurt gekregen. Daarnaast is het parkeerterrein aan de Oude Moolweg vernieuwd en ligt er een nieuwe rotonde aan de Hogezoom.

Volgens burgemeester Rabelink waren deze veranderingen nodig om van Renesse dé badplaats van Zeeland te maken. "Als mensen nu van het transferium naar het centrum lopen, hebben ze al heel veel moois gezien. Zo wordt het weer echt een dagje uit." Eerst was dat wel anders, vertelt Ed Troost van de ondernemersvereniging. "Als mensen naar het centrum liepen, moesten ze eerst door een stuk oerwoud heen waar jarenlang niets aan gedaan was."

Metamorfose

Renesse zit volgens de burgemeester in een metamorfose. Het dorp moet steeds meer een badplaats voor families worden. "Renesse is booming voor jong en oud." Ook het centrum in Renesse gaat nog op de schop. "Je moet verbeteren in kwaliteit." Na de zomer wordt het centrum van het dorp aangepakt. "We gaan wegen upgraden en autoluw maken. Voetgangers en fietsers zijn dan de baas in het dorp en het autoverkeer moet zich daaraan aanpassen."