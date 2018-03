Vooral ouderen gaan nog brommers kieke

Ovaa Motors in Oost-Souburg heeft nog de meeste last van de verschuiving. "We zijn sinds het experiment al behoorlijk achteruitgegaan in de verkoop, 9 van de 10 jongeren kopen geen scooters meer", vertelt Steven Ovaa. "Vroeger werd zeker 90 procent van de scooters verkocht aan jongeren, nu is dat minder dan de helft."

Naast brommers en scooters verkoopt de winkel ook motoren. "In Zeeland is het moeilijk om alleen van scooters te leven. Het is toch een wat dunbevolkte provincie. Die combinatie van motoren en scooters werkt voor ons heel goed!"

Tegen de Europese regelgeving in

Volgens André Langendoen van LD Scooters in Oostburg druist deze nieuwe wet tegen de Europese regelgeving in. "Volgens Europa moet er minimaal twee jaar zitten tussen de minimumleeftijd voor het behalen van het brommerrijbewijs en het autorijbewijs. Die regel lapt de Rijksoverheid dus mooi aan haar laars!", zegt Langendoen. Hij is er niet blij mee, maar hij heeft het nog wel druk. "Ik heb genoeg werk dankzij het woon-werk verkeer waar steeds meer scooters en bromfietsen voor worden verkocht aan ouderen."

Steven Ovaa heeft het hele jaar door werk aan het repareren en verkopen van scooters (foto: Omroep Zeeland)

Ovaa blijft wel scooters verkopen. "Scooters zijn wel fijn om erbij te hebben, want daar heb je altijd werk van en de motoren liggen in de winter redelijk stil."

De leeftijdsgrens verlagen voor brommer- en scooterrijden lijkt hem geen goed idee. "Ik zie dat niet gebeuren. Ik denk dat iemand van veertien nog niet echt capabel is om aan het verkeer deel te nemen. Wij verkopen de scooters dan liever aan senioren", aldus Ovaa.