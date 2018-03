Zeeland wordt wakker: brommercertificaat, impuls Renesse en faillissement

Steven Ovaa heeft het hele jaar door werk aan het repareren en verkopen van scooters (foto: Omroep Zeeland)

Jongeren pakken de auto

Vijf jaar geleden begon het met een experiment, maar sinds deze maand is het een officiële wet. Jongeren mogen vanaf 17 jaar hun autorijbewijs halen, mits ze tot hun 18e worden begeleid door een ervaren bestuurder. Maar als gevolg van deze nieuwe wet komen er minder jongeren over de vloer bij de brommerwinkels.

Grote strandstoelen sieren de looproute naar het centrum (foto: Omroep Zeeland)

Dé Zeeuwse badplaats

Aan ambities geen gebrek op Schouwen-Duiveland. Als het aan burgemeester Rabelink ligt wordt Renesse dé badplaats van Zeeland. Om die ambitie te kunnen halen, ondergaat de plaats een metamorfose. Gisteren werd gevierd dat een deel van het masterplan klaar is.

Reclame voor Beate Uhse, moederbedrijf van Pabo Walsoorden. (foto: Beate Uhse AG)

'Postorderbedrijf Pabo failliet'

Beathe Uhse Netherlands, waaronder postorderbedrijf Pabo in Walsoorden valt, is failliet. Dat melden bronnen aan Omroep Zeeland. Het personeel zou vanmiddag op de hoogte zijn gebracht van het nieuws. Maandag werd nog bekend dat het bedrijf een lening van vijf miljoen euro had gekregen om de zaak overeind te houden. Zoals het er nu naar uit ziet was dat niet genoeg om het bedrijf te redden.

Veere (foto: Adrie Gideonse )

Weer

Vandaag is het bewolkt en later vanmorgen en vanmiddag regent het bij tijden goed door. Eerst staat er niet heel veel wind, in de namiddag en avond steekt er een vlagerige noordwestenwind op. Het wordt maximaal 7 graden. Vanavond regent het nog af en toe, vannacht wordt het droog en klaart het wat op. De temperatuur daalt tot een graad of 3.