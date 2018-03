Schip vastgelopen op zandplaat bij Perkpolder

(foto: Screenshot Vesselfinder.com)

Het schip dat vaart onder de vlag van de Marshalleilanden liep rond 01.00 uur vannacht vast. Momenteel liggen er "voor de zekerheid" een paar sleepboten rond het schip, aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Er is geen gevaar dat het schip door zijn eigen gewicht doorbuigt en breekt volgens Rijkswaterstaat, omdat het op een zachte ondergrond ligt.

Lostrekken bij hoogwater

Een bulkcarrier vervoert stortgoederen of bulklading en is een niet-verpakte lading als erts en steenkool. Die bulk wordt getransporteerd via de laadruimen van een schip. De SBI Jaguar voer gisteravond vanuit Antwerpen en was op weg naar de Amerikaanse staat Alabama. Wat de bulkcarrier vervoert, is niet bekend. Vanmiddag bij hoogwater - tussen 12.00 uur en 13.00 uur - wordt geprobeerd de bulkcarrier los te trekken.

Omroep Zeeland-verslaggever is ter plaatse en doet verslag via Twitter: