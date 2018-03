Rioolwarmte project Goes loopt vertraging op

Zo gaat de warmte uit het riool als energie naar de woning (foto: Omroep Zeeland)

Deze week zou een speciale rioolbuis in Goes de grond in gaan. Het gaat om een project met zogenoemde riothermie. Kortgezegd komt het erop neer, dat je warmte uit het riool haalt en daarmee je woning verwarmt. Bij zestig nieuwe appartementen in Goes zou deze verwarmingstechniek toegepast worden, maar het project loopt vertraging op.

Hoe werkt riothermie?

Riothermie werkt met een betonnen rioolbuis met daarin een warmtewisselsysteem. Iedereen gaat wel eens in bad of onder de douche. Als je doucht, stroomt het warme water direct door naar het riool met dezelfde temperatuur. Ook het badwater blijft vrij warm als het richting het riool gaat. Dit relatief warme water verwarmt het warmtewisselsysteem. Daar zit een koelvloeistof in die de warmte uit het rioolwater haalt en doorstuurt naar huizen of appartementen.

Lees ook:

Het appartementencomplex in Goes ligt aan de Frans Naereboutstraat. Volgens een woordvoerder van de gemeente is er bij de producent van het warmtewisselsysteem een fout in de productie geslopen. Daardoor loopt het project een maand vertraging op. Het bedrijf dat de betonbuis produceert moet ook wachten, want het warmtewisselsysteem moet namelijk eerst in de rioolbuis geplaatst worden.

De gemeente verwacht dat over een maand de buis alsnog de grond in kan. De oplevering, van de zestig appartementen, was gepland voor de zomer en dat wordt gehaald, ondanks de vertraging met de riothermie.

Weinig financieel voordeel door riothermie

Eerder bleek al dat het riothermieproject geen geld oplevert maar vooral geld kost. Ook bewoners van het toekomstige appartementencomplex zouden er weinig financieel voordeel uit halen. Vorig jaar gaf wethouder Derk Alsema aan ervan overtuigd te zijn dat deze duurzame manier op termijn wel geld oplevert. "Als we dit kunnen doorontwikkelen en vaker kunnen toepassen dan is de verwachting dat het voordelig wordt."

Lees ook: