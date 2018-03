Dit was de marinekazerne in Vlissingen, van bouw tot sluiting

Bouw van de marinekazerne in 1968 (foto: Omroep Zeeland)

Drie loodsen, sportvelden en een schietbaan

De eerste gebouwen die later bij de marinekazerne gaan horen, worden in 1952 neergezet. Dat zijn magazijnen op het terrein ten noorden van de huidige kazerne. Tussen 1965 en 1968 wordt de rest van de kazerne gebouwd inclusief drie loodsen, sportvelden en een schietbaan. Op 20 november 1969 wordt de kazerne officieel in gebruik genomen.

Opening van de marinekazerne in 1969 (foto: Omroep Zeeland)

De marine neemt intrek in de kazerne, die plaats biedt aan meerdere mijnenbestrijdingsvaartuigen die aan de kade voor anker liggen. Dat blijft zo tot 1991 als er voor het eerst gesproken wordt over het terugtrekken van de marine uit Zeeland. De mijnenbestrijdingsvaartuigen krijgen dan een nieuwe thuisbasis in Den Helder. Toch wordt er besloten om de kazerne minstens tot 1995 open te houden.

Luchtfoto van de marinekazerne in 1988 (foto: Omroep Zeeland)

Op het hoogtepunt werken er zo'n driehonderd mensen vast op de kazerne, maar dat neemt na 1991 af door reorganisaties. De bemanningslijst van de kazerne bestaat op een gegeven moment uit zeven personen. De kazerne blijft in bedrijf, onder meer als onderkomen voor bezoekende marinebemanningen wiens schepen in afbouw en onderhoud zijn bij de Schelde.

Sloop

De steiger van de kazerne wordt in 1996 al afgestoten. In dat jaar wordt het terrein met de drie loodsen en het sportveld, teruggegeven aan de NV Haven Vlissingen. In de jaren erop worden twee opslagloodsen en de ziekenboeg gesloopt.

Korps Nationale Reserve oefent (foto: Omroep Zeeland)

Met de komst van de Nationale Reserve neemt het aantal gebruikers van de kazerne weer toe. Zij komen in 1997 en in 1998 wordt er begonnen met de renovatie van de kazerne. De ziekenboeg krijgt een andere plek en de andere gebouwen worden in de jaren erop opgeknapt. Nieuwe kozijnen, nieuw sanitair, technische installatie, brandmeldinstallaties, vluchtwegvoorzieningen en noodverlichting worden gemoderniseerd.

Ook op het terrein buiten de gebouwen wordt er werk verricht. Zo wordt het hekwerk vernieuwd in 2003, komt er een nieuwe hoofdpoort en wordt de bestrating vervangen. In die staat doet de kazerne nog vijftien jaar dienst.

Sluiting

Op 1 april sluit de marinekazerne officieel, maar de sluitingsceremonie is vandaag al. De vlag wordt vanochtend officieel gestreken en het terrein wordt bij de nog te bouwen marinierskazerne getrokken. De Nationale Reserve zal ook na de sluiting de marinekazerne nog even blijven gebruiken, tot ook zij er uit zullen moeten voor de sloop van de marinekazerne en bouw van de marinierskazerne.