BLØF pakt met Zoutelande gouden plaat in België

Het nummer Zoutelande van BLØF en zangeres Geike Arnaert scoort in België. De band nam vanochtend een gouden plaat in ontvangst bij Qmusic in België.

De single is meer dan 10.000 keer gekocht of gedownload in België. Dat levert de band nu een gouden plaat op. Zoutelande staat al weken op 1 in de Vlaamse Ultratop 50. Die lijst houdt naast legale downloads ook rekening met het afspelen op streamingdiensten en airplay op de radio.

Ook in Nederland wordt het lied over de Zeeuwse badplaats nog steeds grijsgedraaid: het nummer staat al acht weken op 1 in de Top 40. In Nederland ontving BLØF vorige maand een gouden plaat bij Eva Jinek.

Lees ook: