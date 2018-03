Zeeuwse voetbalapp moet jongeren meer laten bewegen

Skills & Control bestaat uit meerdere voetbaltrainers die door heel Zeeland trainingen verzorgen. "We zijn een groeiende organisatie, maar we bereiken nog lang niet alle kinderen in Zeeland", vertelt Reguillo Vandepitte. "We zijn namelijk gebonden aan locaties. Ik kwam toen met het idee voor een voetbalapp zodat we in de toekomst meer jongeren kunnen benaderen."

Speler en voetbaltrainer Reguillo Vandepitte kwam met het idee voor een voetbal app (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de organisatie is dat hard nodig. "Tien of vijftien jaar geleden moest je niet eens afspreken om te voetballen. De kinderen waren sowieso buiten, maar dat zie je nu veel minder. Tegenwoordig spelen jongeren binnen op iPads, smartphones enzovoort en dat is zorgwekkend. Het is niet alleen slechter voor de gezondheid, maar jongeren ontmoeten elkaar ook veel minder. Met onze app moeten de kinderen weer naar buiten en elkaar opzoeken."

Om de app te realiseren heeft Skills & Control onlangs een crowdfundingactie opgezet. "Dat loopt gesmeerd", verzekert mede-initiatiefnemer Gert-Jan van Leiden ons. "We hebben ons streefbedrag van €5000 al gehaald. Dat is natuurlijk nog niet genoeg om alle kosten te dekken, maar daarmee komen we al een heel eind."

Bij de voetbal app van Skills & Control draait het om de beheersing van specifieke voetbalvaardigheden. (foto: Omroep Zeeland)

Challenges

De app daagt kinderen uit om te gaan voetballen. "Het is volledig gebaseerd op challenges", legt Van Leiden uit. "Het is een spel met verschillende levels. Elk niveau heeft zijn eigen oefening en vaardigheid. Gebruikers moeten telkens proberen om de proef zo goed mogelijk af te leggen voor de camera. Vervolgens kunnen ze het filmpje uploaden, waarna wij als voetbaltrainers bepalen of de gebruiker al dan niet doorgaat naar het volgende level."

In samenwerking met het Goese ICT-bedrijf Acknowledge ontwikkelt Skills & Control momenteel de voetbal app. Wanneer die gedownload kan worden, is nog niet bekend. "We hopen echter op korte termijn de app te lanceren", benadrukt Vandepitte. "De app zal in elk geval voor iedereen toegankelijk zijn. Bij de registratie wordt je ingedeeld in een profiel waarna je meteen aan de slag kan."