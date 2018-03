VC Vlissingen trekt twee spelers van de JVOZ aan

VC Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

Van den Hemel is een verdediger die zowel centraal als rechts in de defensie uit de voeten kan. Met Goossens heeft de Walcherse club een middenvelder aangetrokken. Beide spelers zijn geen onbekenden van VC Vlissingen-trainer John Karelse, want bij de JVOZ spelen Van den Hemel en Goossens in het JO19-1 team dat door Karelse wordt getraind.

Selectie

De verdedigers Milton en Renzo Roemeratoe blijven ook na dit seizoen uitkomen voor VC Vlissingen. Dat geldt ook voor middenvelder Menancio Weeda. Eerder werd al bekend dat Steve Schalkwijk, Mart de Kroo, Jarreau Manuhuwa (allen GOES), Daniel Jansen, Geraldi Geerman (beiden Zeelandia Middelburg) en Yves Nyemb (Hoek) ergens anders gaan spelen. Giovanni Siereveld en Hoessein Bouzambou zetten een punt acht hun carrière. Als aanwinsten presenteerde de club voor de JVOZ-spelers al Remon de Vlieger, Raymond Wolff (beiden GOES), Dennis Tukker (Zeelandia Middelburg en Vjeko Krezo (Jong Ambon).