Industrieel Museum Sas is het 'Beste Uitje' van Zeeland

Het museum in Sas van Gent is 'Beste uitje' van 2018 (foto: Omroep Zeeland)

Het museum in Sas van Gent kreeg 272 stemmen. Op plaats twee en drie stonden ook musea, namelijk het Stadhuismuseum in Zierikzee en het Schoolmuseum in Terneuzen, met respectievelijk 208 en 185 stemmen. Op de andere zestien genomineerden werd niet meer dan 54 keer gestemd.

Acht categorieën

Het was de tweede keer dat de Persgroep, waar ook de PZC onder valt, het publiek vroeg om te stemmen op het 'Beste Uitje'. Vorig jaar was de wedstrijd nog onderverdeeld in acht categorieën, waaronder wellness, musea en bioscopen. In vier categorieën wisten Zeeuwse attracties meer dan de minimale 50 stemmen te behalen: CineCity Vlissingen, Berkenhof's Tropical Zoo museum, Het Warenhuis in Axel en Hof Poppendamme bij Grijpskerke.

Ook de ANWB houdt een jaarlijkse publiekswedstrijd met de naam: Het 'Leukste Uitje'. Dit jaar won het MuZEEum in Vlissingen die titel in Zeeland.