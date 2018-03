Deel dit artikel:











Vrachtschip bij Perkpolder losgetrokken en voor inspectie naar Borsele

Het schip bij Perkpolder dat vannacht vastliep op een zandbank, is even na 13.00 uur losgetrokken. Acht sleepboten moesten eraan te pas komen om het 200 meter lange vrachtschip in beweging te krijgen.

(foto: HVZeeland) Het schip vaart op eigen kracht naar Borsele waar het voor een nadere inspectie. Geen gevaar De bulkcarrier die vaart onder de vlag van de Marshalleilanden liep rond 01.00 uur vannacht vast door een technisch mankement. Er is gewacht met lostrekken van het schip tot het hoogwater was. Voor de zekerheid lagen er de hele ochtend sleepboten bij het vrachtschip. Volgens Rijkswaterstaat was er geen gevaar en ondervond het overige scheepvaartverkeer geen hinder. Het schip vervoerde staal en was vanuit Antwerpen op weg naar Alabama in Amerika. Lees ook: Schip vastgelopen op zandplaat bij Perkpolder In een eerdere versie van dit verhaal stond door foutieve informatie van Rijkswaterstaat dat het schip naar Vlissingen zou gaan voor inspectie, dat moest Borsele zijn.