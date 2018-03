'Versterk de binding tussen onderwijs en bedrijfsleven'

De Economic Board moet de zogenoemde drie O's - onderwijs, overheid en ondernemers - beter laten samenwerken in Zeeland. Onlangs werd bekend dat Zeeland 35 miljoen euro krijgt uit de regio-pot van het kabinet voor het aanjagen van economische ontwikkelingen buiten de Randstad.

Kijk nu eens wat Zeeuwse bedrijven willen en nodig hebben. Nu wordt vaak eerst gekeken naar wat voor plannen de overheid nog in de la heeft liggen." Eric de Ruijsscher, voorzitter Economic Board Zeeland

De Ruijsscher wil bij de verdeling van dat geld een grotere rol voor het Zeeuwse bedrijfsleven. "Kijk nu eens wat Zeeuwse bedrijven willen en nodig hebben. Nu wordt vaak eerst gekeken naar wat voor plannen de overheid nog in de la heeft liggen."

Hij ziet dat in andere regio's de verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven veel sterker is. "Daar komen veel jonge bedrijven uit voort, die een boost voor de regio betekenen. Dat moeten we in Zeeland veel verder versterken."

Russische stafkaarten

In zijn vrije tijd ontspant De Ruijsscher zich in een Volvo Amazone uit 1967, waarmee hij met een vriend in de weekenden puzzelritten en rally's rijdt. "Als ik 's ochtends dan in die auto stap, valt alles van me af." Vriend en opticien Henny Cijsouw zit achter het stuur, De Ruijsscher is bijrijder en stippelt de route uit.

De wedstrijdleiding maakt het coureurs moeilijk door expres slechte landkaarten mee te geven. "Laatst moest ik aan de slag met Russische stafkaarten uit de Tweede Wereldoorlog", lacht De Ruijsscher. "Helaas, in dit soort wedstrijden mag je zelf geen navigatie meenemen en moet je ook je mobiele telefoon thuislaten."