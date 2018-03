Pabo maakt doorstart, zeker 60 banen gaan verloren

Onzekere dagen voor personeel Pabo in Walsoorden (foto: Omroep Zeeland)

Dinsdag meldden bronnen aan Omroep Zeeland dat Beathe Uhse Netherlands, waaronder postorderbedrijf Pabo in Walsoorden valt, failliet was. Maar zover is het niet gekomen. Een investeerder uit Londen kwam op het goeie moment. De problemen zijn volgens de directeur niet te wijten aan de erotische markt in Nederland. "We hebben stabiele bedrijven in Frankrijk en Nederland, het grootste probleem was de handel in Duitsland. We zijn veel van onze handel aan de concurrentie verloren. Dat moeten we terug krijgen."

Problemen geen verrassing voor het personeel

Morgen (donderdag) is er om 14.00 uur een personeelsbijeenkomst met de curator. "Hij zal uitleggen wat de technische consequenties zijn en hoe we de komende weken zullen werken." Volgens de directeur komt deze situatie niet als een verrassing voor het personeel. "Iedereen die hier al langere tijd werkt weet dat het bedrijf in de problemen zat de afgelopen jaren."

"Ik heb iedereen persoonlijk toegesproken tijdens een personeelsbijeenkomst vorige week en ze verteld dat dit zou kunnen gebeuren", zo vertelt de directeur. "Niemand was gisteren geshockeerd." Om het bedrijf in leven te houden, verwacht de directeur negentig man personeel nodig te hebben. "Op allerlei afdelingen, denk aan ict, logistiek, product en klantenservice." Het personeel heeft voor maart betaald gekregen en de directeur heeft goede hoop dat de werknemers ook in april gewoon betaald krijgen.

