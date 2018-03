Headbangen op je zelfgemaakte ringtone

Anthony uit groep 6 zit te headbangen op zijn eigen ringtone. "Het is klassieke hardcore met een piano", lacht hij. Het digitaal componeren gaat hem gemakkelijk af, maar zijn klasgenootje Cherona heeft er iets meer moeite mee. "Er is net iets misgegaan. Een fragment is op de verkeerde plek gekomen en nu klinkt het een beetje vreemd", zegt ze. Gelukkig kan de workshopleider Jeroen Bouman het gemakkelijk oplossen.

Volgens Bouman is muziekonderwijs zeer belangrijk op de basisschool. "Muziek bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling en zorgt voor sociale binding, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen", zegt hij. Dit is volgens hem onmisbaar in de huidige maatschappij. "Daarnaast leren ze dat muziek uit verschillende lagen bestaat en hoe ze een liedje spannend moeten opbouwen", zegt Bouman.

De nieuwe ambassadeur van muziek in de klas, Ben de Reu, is onder de indruk van het talent in de klas (foto: Omroep Zeeland)

Stichting 'Méér Muziek in de Klas' wil met deze speciale les muziekonderwijs op basisscholen stimuleren. De nieuwe ambassadeur van de organisatie, gedeputeerde Ben de Reu, kwam ook even langs en was erg te spreken over het digitaal componeren. "Stel je bent zelf niet muzikaal, dan kan je op deze manier toch iets moois maken. Dat maakt het interessanter voor kinderen om iets te gaan doen met muziek", zegt hij.

De ringtones die worden gemaakt doen ook mee aan een landelijke wedstrijd. In totaal doen 36 scholen uit heel Nederland mee waarvan drie Zeeuwse scholen. OBS Voorhoute uit Kruiningen, Schuttevaer uit Hansweert en dus de Vlissingse Schoolvereniging uit Vlissingen. Op 20 juni wordt bekend gemaakt welke school de beste ringtone heeft gemaakt. Deze wordt écht uitgebracht en tijdens de bekendmaking gespeeld door het Metropole Orkest in het Concertgebouw van Amsterdam.