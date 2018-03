Vlag definitief gestreken voor marinekazerne Vlissingen

De Vlissingse marinekazerne begon als plaats voor de mijnendienst en eindigde als een kazerne die gebruikt werd voor grote oefeningen. Het is volgens burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen een mooie voortzetting geweest van een hechte band tussen de marine en zijn stad. Hij is er niet bang voor dat die traditie nu eindigt en heeft er alle vertrouwen in dat de mariniers volgens plan naar Vlissingen komen. De afgelopen weken waren de mariniers regelmatig in het nieuws, omdat een deel niet zit te wachten op de verhuizing.

Veteranen

De sluitingsceremonie gebeurde in een lichte motregen onder het toeziend oog van de gasten en veteranen. Na toespraken van de laatste commandant Eric Veldhuizen en de burgemeester van Vlissingen is de vlag gestreken en het Wilhelmus gespeeld.

Het opvouwen van de vlag van de kazerne (foto: Omroep Zeeland)

