'PVV sluit mensen uit, zo gaan we niet met elkaar om in Terneuzen'

Volgens Frank Van Hulle (TOP/Gemeentebelangen), een van de formateurs van het nieuwe college in Terneuzen, heeft de PVV in Terneuzen nog geen ervaring in het gemeentebestuur. "Ze moeten eerst maar eens laten zien uit wat voor hout ze gesneden zijn, en kunnen zich tijdens de komende vier jaar bewijzen. Laten zien dat ze een serieuze partij zijn en over alle onderwerpen mee kunnen praten."

Mensen buitensluiten is onbespreekbaar

Van Hulle ziet ook inhoudelijke bezwaren om met de PVV samen te gaan werken. "De PVV sluit door haar strijd tegen de islamisering mensen buiten, en dat is voor ons onbespreekbaar", zegt hij. "De manier waarop Wilders zich uit, en zaken heel scherp neerzet, is niet de manier waarop wij met elkaar om willen gaan."

Lijsttrekker Patrick van der Hoeff van de PVV Terneuzen is bijzonder teleurgesteld. "De kiezer heeft gesproken en was heel duidelijk. Nu wordt de PVV-kiezer aan de kant gezet, en dat is niet democratisch." Van der Hoeff denkt dat het nooit de bedoeling was om met zijn partij samen te gaan werken. "Dit is een standpunt dat tevoren al bekend was, ze willen niet met ons samenwerken."

Niet luisteren naar PVV-kiezer

Volgens Van der Hoeff was de strijd tegen de islamisering inderdaad een breekpunt. "Maar we hebben bij de onderhandelingen meteen een handreiking gedaan. We zouden de islamisering buiten het college-akkoord houden. Maar dat vond men niet voldoende. Kennelijk willen ze niet luisteren naar de PVV-kiezers."

