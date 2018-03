Zorgen over mantelzorg in Zeeuws-Vlaanderen

Mantelzorg (foto: ANP)

Nu zijn er in Nederland nog vijftien potentiële mantelzorgers op elke 85-plusser, maar over twintig jaar zijn dat er nog maar zes. Voor Zeeuws-Vlaanderen gaan de onderzoekers uit van vijf potentiële mantelzorgers. In 1975 waren dat er nog dertig.

De onderzoekers vrezen dat de druk voor de mantelzorgers alleen maar zal toenemen, waar zij nu al vaak zwaar worden belast door zorgtaken.

De onderzoeksbureaus zijn een meerjarig onderzoek over de toekomst van de mantelzorg gestart. De eerste stap is het in beeld brengen van het potentieel aan mantelzorgers. Het vervolgonderzoek zal de vraag naar mantelzorg en het aanbod van informele helpers (mantelzorg en vrijwilligers) verder in kaart gaan brengen.

