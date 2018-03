Afscheid VVV-directeur: van stoffige loketten naar inspiratiepunten

Polie (36) heeft in zijn jaren als directeur vooral gewerkt aan een nieuw imago voor de VVV. "We hebben de weg ingezet naar nieuwe kantoren voor de VVV", zegt hij. "De ietwat stoffige loketten met vooral veel foldertjes zijn we om gaan bouwen tot inspiratiepunten. Toekomstbestendig, interactief en beeldend. Ze worden landelijk als voorbeeld gezien. In april zijn de eerste vijf van de zestien kantoren vernieuwd. De rest volgt later."

Eens toerisme, altijd toerisme

Het toerisme is Polie met de paplepel ingegeven, hij is opgegroeid op de camping van zijn ouders in Ouddorp. Later heeft hij toerisme en bestuurskunde gestudeerd. Tijdens zijn studie was hij actief voor een toeristische brancheorganisatie op Goeree-Overflakkee en hij was zeven jaar gemeenteraadslid in de gemeente Goedereede. Bij de VVV Zeeland heeft hij de fusie begeleid van de vijf VVV-organisaties.

Ook op vakantie loop ik rond met een kladblok" Patrick Polie, oud-directeur VVV Zeeland

Zelfs op vakantie lukt het Polie vaak niet om zijn hoofd leeg te maken. In z'n bagage zit altijd een kladblok om opvallende dingen te noteren, die hij hier kan toepassen. De echte ontspanning vindt Polie op het Grevelingenmeer bij de Brouwersdam. "Ik vind het heerlijk om op en bij het water te zijn, om te duiken of te windsurfen. Met de wind in je haren lekker over het water te scheren. Heerlijk om je hoofd leeg te maken."

Ook nu hij gestopt is bij de VVV blijft Polie actief in de recreatiesector. Hij is een eigen bedrijf begonnen, waar andere regio's terecht kunnen om zich 'op een eigentijdse manier' te ontwikkelen tot toeristische bestemming.

