Zeeland wordt wakker: PVV Terneuzen, tekort mantelzorgers en kunst ter zee

Stemmen in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

PVV buiten

De PVV die meteen vier zetels veroverde in de gemeenteraad van Terneuzen komt niet in de coalitie. Formateur Frank van Hulle wil niet met de partij in zee. PVV'er Patrick van der Hoeff noemt dat 'niet democratisch'

Mantelzorg (foto: ANP)

Mantelzorg

De vergrijzing zorgt binnen 20 jaar voor een halvering van het aantal mantelzorgers. Dat blijkt uit onderzoek. De onderzoekers voorzien vooral problemen in sterk vergrijzende regio's zoals Zeeuws-Vlaanderen.

Werk van Ludo van Well (foto: Omroep Zeeland)

Kunst ter zee

Maritiem schilder Ludo van Well uit Colijinsplaat is één van de kunstenaars die exposeren aan boord van een marineschip. Dat gaat binnenkort de hele wereld over en legt aan in verschillende internationale havens.

Patrick Polie (foto: Omroep Zeeland)

VVV-directeur zwaait af

Het toerisme in Zeeland is de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. Directeur Patrick Polie van de VVV Zeeland heeft met het stokje doorgegeven aan zijn opvolger.

Nat en grijs in Nisse (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn, Kloetinge)

Weer

Vandaag breekt de zon weer af en toe door. Vanmiddag kan met name in het oosten van de provincie een bui vallen, mogelijk met hagel. Er waait een matige zuidwestenwind, kracht 3 tot 4. Het wordt 9 graden aan zee en 11 graden in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen.