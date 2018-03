Japanse oester helpt de mossel een handje

Uit onderzoek van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel blijkt dat mosselen in een gemengde bank (dus met Japanse oesters) een grotere overlevingskans hebben dan mosselen in pure mosselbanken.

Volgens de NIOZ-onderzoeker, Andreas Waser, biedt het oesterrif beschutting aan de mosselen. De Japanse oester is een goede rifbouwer, die zich permanent vasthecht. Hij bouwt robuuste 3D-structuren, die moeilijk bereikbaar zijn voor de natuurlijke vijanden van de mossel zoals de scholekster, eidereend, zilvermeeuw en strandkrab.

De Japanse oester werd in 1983 voor het eerst in de Waddenzee aangetroffen. De oesters kwamen mee via Zeeuwse vissers die in de Waddenzee mosselzaad kwamen opvissen. De oesters (creuses) komen in Zeeland al eerder voor; ze werden bewust in de Oosterschelde gebracht en geteeld als aanvulling op de platte oester.