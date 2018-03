Jongeren vallen jeugdhulpverleners in Kortgene aan

De politie werd rond 01.30 uur gebeld door de drie medewerkers die aan het werk waren. Ze hadden zichzelf opgesloten in een kantoor, omdat de groep van vijf jongeren hen fysiek bedreigde. Volgens de politie was het conflict 'uit het niets' ontstaan.

Na de komst van de politie keerde de agressie zich tegen de aanwezige agenten. Daarbij bleef het niet bij woorden, maar werden de agenten ook geschopt en geslagen door de jongeren. Voor de uiteindelijke aanhoudingen zijn een politiehond en pepperspray ingezet.

De vijf jongeren zitten op dit moment vast in Torentijd. Ze worden vandaag verder verhoord. Door de jeugdinstelling is aangifte gedaan van bedreiging en vernieling. Ook de agenten doen aangifte van het geweld tegen hen.

De jeugdinstelling is het enige 24-uurszorgverblijf voor jongeren met ernstige gedragsproblemen in Zeeland. Op het terrein aan de Galgendijk in Kortgene worden jongeren opgevangen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. In de gesloten groep kunnen 24 jongeren geplaatst worden, op de open groep is plek voor acht jongeren.