Ruben Besuyen van Hoek naar GOES

(foto: Omroep Zeeland)

Besuyen kan dit seizoen bij Hoek niet op veel speeltijd rekenen. Volgend seizoen hoopt de aanvaller weer meer aan voetballen toe te komen. Hij is op meerdere posities inzetbaar.

Vierde nieuweling

Besuyen maakte deel uit van de jeugdopleiding van JVOZ en FC Dordrecht en speelt sinds dit seizoen voor Hoek. Hij is de vierde nieuweling in de selectie van GOES, dat eerder Jarreau Manuhuwa, Steve Schalkwijk en Mart de Kroo aantrok van VC Vlissingen.