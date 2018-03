Deel dit artikel:











Controle op vakantiepark: illegale bewoning en prostitutie

De gemeente Borsele is gisteravond bij een controle op vakantiepark Stelleplas in Heinkenszand op vijf woningen gestuit die permanent worden bewoond. Dat is niet toegestaan. Ook werd een woning op het park gebruikt voor prostitutie.

archieffoto van eerder controle op het vakantiepark (foto: Omroep Zeeland) De bewoners van de vijf woningen hebben, onder dreiging van een dwangsom, zes maanden de tijd gekregen om op eigen initiatief te verhuizen. Verder zijn er verschillende waarschuwingsbrieven op het park uitgedeeld. Ook zijn er verschillende boetes en vorderingen geïnd. Zo kon SaBeWa na de controle op het vakantiepark zo'n 10.000 euro bijschrijven. Gisteravond zijn zo'n 25 percelen op het vakantiepark in Heinkenszand gecontroleerd op zaken als illegale bewoning en bewoning, sociale fraude en strafbare feiten. De controle was een gezamenlijke actie van de gemeente, politie, gemeenschappelijk regeling de Bevelanden en SaBeWa Zeeland.