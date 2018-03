Schippers balen van nieuwe sluis, 'We moesten het er maar mee doen'

Volgens binnenvaartschippers hadden er meer ligplaatsen behouden kunnen worden als North Sea Port een andere indeling had gemaakt aan de Beneluxkade. Zo krijgen bedrijven die aan die kade gevestigd zijn een vaste ligplaats toegewezen terwijl dat voorheen flexibel was. Op die manier had de binnenvaart meer kans om daar te gaan liggen.



We kregen het te horen tijdens een vergadering en daar moesten we het dan maar mee doen." Johnny van Eijk van BLN-Schuttevaer

Havenmeester John Hollander van North Sea Port is verantwoordelijk voor dat gebied en vindt de kritiek niet terecht. "Het lijkt nu alsof North Sea Port er niet alles aan heeft gedaan. Dat hebben we wel. We hebben een maandelijks ligplaatsenoverleg gehad. Daar zat BLN-Schuttevaer ook bij als vertegenwoordiging van de binnenvaartschippers. Dat vonden wij fijn, want de binnenvaart is voor ons een belangrijke speler en die willen wij kunnen faciliteren."

'Echt wel meegedacht'

Johnny van Eijk is voorzitter van BLN-Schuttevaer, de organisatie die binnenvaartschippers vertegenwoordigt. "Ja we hebben om tafel gezeten en ze hebben ook echt wel meegedacht. Maar bij dit punt over bedrijven die een vaste plek krijgen lag dat anders. We kregen het te horen tijdens een vergadering en daar moesten we het dan maar mee doen."

Door het verdwijnen van ligplaatsen kunnen er vijfentwintig binnenvaartschepen minder aanleggen. Zij moeten daardoor uitwijken naar bijvoorbeeld Sas van Gent, Evergem of Gent. Rijkswaterstaat roept schippers op om daarnaast gebruik te maken van de plantool. Daarmee kunnen zij op voorhand al zien hoe laat ze door de sluis kunnen en zo hun vaartijd erop afstemmen.

Over het tekort aan ligplaatsen is Hollander duidelijk. "Als ik kijk naar onze ligplaatsfaciliteiten, dan hebben wij veel gedaan. Wij hebben onder andere gekeken naar het aantal cruiseschepen om toe te laten. Dat zijn er tijdens de bouw maximaal twintig. Die liggen dan, met name in het hoogseizoen, maximaal veertig dagen op hun ligplaats aan de Beurtvaartkade."

Sociale ligplaats

"Op de dagen dat er geen de cruiseschepen zijn, kunnen binnenvaartschippers daar liggen", gaat Hollander verder. "Maar we hebben ook bijvoorbeeld nu standaard een sociale ligplaats opgenomen. Dat is een plek waar een binnenvaartschip kan liggen als er iets aan de hand is. Bijvoorbeeld als er iemand naar het ziekenhuis moet."

Ook bij het project Bouw Nieuwe Sluis en Rijkswaterstaat wordt de problematiek erkent. "Ja tijdens de bouw zullen er minder ligplaatsen zijn maar als de nieuwe sluis klaar is worden het er weer meer." En daar moeten de binnenvaartschippers het mee doen. Tot de nieuwe sluis klaar is. Dan zal er ook weer een nieuwe indeling komen van de Beneluxkade.

Lees ook: