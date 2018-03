Geen producten uit eigen tuin: verkoopkar Wemeldinge moet weg

Eierboer in Wemeldinge (foto: Omroep Zeeland)

Woensdag ontving de familie een brief van de gemeente Kapelle. In de brief wordt, volgens Stefan Bruynooge, melding gemaakt van een constatering van een buitengewoon opsporingsambtenaar. Die zou onlangs hebben vastgesteld in woord en beeld dat vanuit de kar ook producten worden verkocht die niet door de familie zelf worden gekweekt of verbouwd.

Producten uit de omgeving

"Dat klopt ook," vertelt Stefan Bruynooge. "Ik heb bijvoorbeeld geen appel- of notenboom in de tuin staan, en mijn vader ook niet." De verkoopkar, ook wel bekend als het kot van de eierenboer, staat op de oprit van de woning van Stefan, maar de kar is het levenswerk van zijn gepensioneerde vader Rinie.

Rinie Bruynooge houdt zich bijna dagelijks bezig met het vullen van de kar aan de Wilhelminastraat "De spulletjes haalt hij uit de omgeving; zo kent hij een vrouw waarvan hij walnoten krijgt en de ander brengt weer een paar doosjes aardbeien om te verkopen." De familie heeft maar weinig begrip voor de brief van de gemeente. Stefan Bruynooge: "Rijk wordt mijn vader er echt niet van. Voor hem is het gewoon een hobby en zorgt het voor een dagelijks praatje."

Oproep op Facebook om eierenboer te steunen (foto: Facebook Eierenboer Wemeldinge)

Een compleet winkeltje

Volgens de gemeente Kapelle voldoet de verkoopkar in Wemeldinge niet meer aan de voorwaarden van verkoop aan huis: 'kleinschalig' en 'verkoop van eigen producten'. Deze voorwaarden zijn er om geen complete winkeltjes aan huis te krijgen, zo stelt de gemeente. Een uitzondering voor de familie Bruynooge is dan ook niet mogelijk. "Het is aan hen om de passende maatregelen te nemen, naar aanleiding van de brief."