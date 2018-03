Deel dit artikel:











Hulster No Surrender-leider nog 60 dagen vast

No Surrender-leider Rico R. uit Hulst blijft nog 60 dagen vast zitten. Dat besliste de rechtbank in Noord-Nederland vandaag. Rico R. zit inmiddels meer dan een maand vast. Hij werd 14 februari opgepakt in zijn woning in Hulst. Eind mei komt de zaak pro forma voor.

Het café in Clinge dat dient als clubhuis van No Surrender, afgezet door de politie (foto: Omroep Zeeland) Een pro-formazitting is een zitting van de rechtbank waarbij er nog geen strafeis komt van het Openbaar Ministerie en ook de rechtbank doet nog geen uitspraak. Bij een pro-formazaak wordt besproken waar het onderzoek staat en wat er nog nodig is aan onderzoek voor de zaak inhoudelijk kan beginnen. Als verdachten in Nederland in voorarrest zitten moeten ze eens in de drie maanden voor de rechter komen. Op die manier wordt voorkomen dat iemand zonder voldoende redenen lang in voorarrest zit. Volgens het openbaar ministerie geeft de 41-jarige Rico R. leiding aan een criminele organisatie die landelijk werkt of neemt daar aan deel. Rico R. zou één van de drie leiders van de motorclub No Surrender zijn. Op 14 februari viel de politie zijn huis binnen. Doorzocht ook zijn bedrijf en een café in Clinge waar clubavonden van No Surrender worden gehouden. Lees ook: Leider motorclub No Surrender opgepakt in Hulst