Eerste kreeft van 2018 uit koude Oosterschelde gehaald

Oosterscheldekreeft (foto: Omroep Zeeland)

Met het ophalen van de kreeft is het seizoen officieel gestart. Veel kreeft uit de Oosterschelde zal er voorlopig nog niet te vinden zijn in de winkels en restaurants. Met een watertemperatuur van amper vijf graden houden de dieren zich voorlopig nog schuil in de diepe kuilen van de Oosterschelde.

Bij een watertemperatuur van tien graden of meer komt de kreeft echt in beweging om te verschalen en zich voort te planten. In het seizoen, dat loopt tot juli, zetten de beroepsvissers de vrouwtjeskreeften met eitjes (en kleine kreeften) weer terug.