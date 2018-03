BLØF-zanger wil drukte in Zoutelande met eigen ogen bekijken

"Ik wil ook weleens kijken wat er hier aan de hand is", zegt Jakobsen in de video die hij op Facebook plaatste, om vervolgens de aanwezige strandgangers te trakteren op een akoestische versie van het nummer, onder begeleiding van zijn eigen ukelelespel. Overigens lopen de wandelaars onverstoorbaar door, zonder te laten merken of ze Jakobsen herkennen als zanger van BLØF.

BLØF pakt ook goud in België (foto: BLØF)

Het nummer staat al weken op één in de toplijsten in zowel België als Nederland en in beide landen heeft de Zeeuwse band voor het nummer al een gouden plaat in ontvangst genomen. Door de populariteit stromen bij de horecaondernemers in Zoutelande de afgelopen maanden veel meer boekingen binnen dan andere jaren en is het ook nu al, voor de start van het toeristenseizoen.

