OM eist werkstraffen en boete voor fraude met mosselen

Mosselen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens het OM heeft het bedrijf in 2012 en 2013 meerdere malen mosselen verkocht als 'MSC-gekeurde' mosselen, terwijl uit onderzoek blijkt dat de mosselen in die verpakking niet aan het MSC-keurmerk voldoen. Het MSC-keurmerk staat voor duurzame visvangst, maar de mosselen waren niet volgens de richtlijnen van dat keurmerk gevangen. Het zou daarbij gaan om duizenden verpakkingen die verkeerd zijn gelabeld.

65 ziekmeldingen

Daarnaast zou het bedrijf willens en weten de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben gedwarsboomd nadat mensen ziek waren geworden na het eten van mosselen. In totaal kwamen er in 2013 in Engeland 65 ziekmeldingen binnen van mensen die mosselen hadden gegeten die waren opgevist in Ierland en verwerkt bij het bedrijf in Yerseke.

Toen de NVWA het mosselbedrijf opdroeg om alle mosselen van dezelfde oorsprong terug te roepen, heeft het bedrijf volgens het OM doelbewust verzwegen dat diezelfde mosselen ook waren geleverd aan een bedrijf in Zwitserland. Pas nadat ook daar mensen ziek werden van de mosselen, kwam dit aan het licht.

'Loopje genomen met de regels'

Volgens het OM heeft het mosselbedrijf meerdere keren de NVWA om de tuin proberen te leiden met behulp van valse procesorders en facturen. "Uit commercieel belang en om redenen van een praktische bedrijfsvoering werd door dit bedrijf een loopje genomen met de regels", zei de officier van justitie vandaag tijdens zitting voor de rechtbank in Middelburg.

"Juist wanneer men handelt in mosselen, een product met bovengemiddelde risico's wat betreft de voedselveiligheid, moet men doordrongen zijn van het grote belang van een snelle en juiste tracering en terughalen. Dat de verdachten aan dit belang geen voorrang hebben gegeven, maar enkel en alleen hebben gehandeld in het bedrijfsbelang en om een eerdere fraude te verdoezelen, rekent het OM hen zeer ernstig aan", aldus de officier.