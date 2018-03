Deel dit artikel:











Meeuwen ook dit jaar niet welkom in Goes

Na het grote succes van vorig jaar gaat de gemeente Goes opnieuw de strijd aan met meeuwen. Net als vorig jaar kunnen bewoners van de binnenstad een gratis net ophalen om over hun platte dak te spannen en zet de gemeente een roofvogel in om te voorkomen dat meeuwen zich gaan nestelen. Nieuw dit jaar is dat de gemeente oproept te stoppen met het voeren van eenden.

(foto: Ron Buijtenhek) Het broedseizoen van de meeuwen begint halverwege april, maar de vogels zijn nu al op zoek naar geschikte plekken om een nestje te bouwen. Om te voorkomen dat ze zich gaan nestelen, zet de gemeente een valkenier in die zo nu en dan een roofvogel boven de binnenstad laat vliegen. De netten dienen datzelfde doel: woningeigenaren kunnen ze over hun dak spannen om de toegang voor de meeuwen te belemmeren. Vorig jaar zette de gemeente ook al een roofvogel in om de meeuwenoverlast te bestrijden. (foto: Loes Meeuwisse / Gemeente Goes) Mensen wordt daarnaast ook opgeroepen hun afval niet op straat te gooien en de meeuwen niet te voeren. "Meeuwen vinden meer dan voldoende voedsel in de natuur", dus mensen hoeven niet bang te zijn dat de vogels zullen verhongeren, laat de gemeente weten. 'Eendenvoeren niet onschuldig' Opvallend is dat de gemeente mensen ook oproept eenden niet meer te voeren. Volgens de gemeente is het voeren van de dieren niet zo onschuldig als het lijkt, omdat hier ook meeuwen en ander ongedierte op afkomt. "Brood bevat daarnaast geen voedingsstoffen die een eend nodig heeft, ze eten liever gras", schrijft de gemeente in een persbericht. Lees ook: Goes weer ganzenstad dankzij succes aanpak meeuwenoverlast

