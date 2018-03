'Mijn telefoon bleef maar rinkelen dus nam ik maar op, toen stond de wereld stil'

Marjo van Houcke schrijft op dinsdag 28 maart 2017 het volgende in haar dagboek:

9.55 uur. Net terug van 't wandelen met Guus. Mijn gsm gaat: anoniem. Lekker laten rinkelen, maar drie keer achter elkaar is toch vreemd, dus opnemen. Toen stond de wereld stil. U spreekt met traumachirurg dr. Lameijer van 't VUMC in Amsterdam. Uw dochter heeft een zeer ernstig ongeluk gehad en u moet snel komen.

Acht weken in coma

De 31-jarige Stefanie van Houcke fietst zoals iedere morgen naar Tuvalu Media in Amsterdam waar ze werkt als officemanager. Onderweg wordt ze geschept door een auto en komt ten val op haar hoofd. Ze ligt acht weken in coma en ondergaat twaalf operaties. Na vier maanden is het ziekenhuis uitbehandeld en wordt voorgesteld om haar naar een verpleeghuis te brengen.

De dertigjarige Stefanie van Houcke uit Terneuzen moet alles opnieuw leren na een zwaar verkeersongeluk (foto: Omroep Zeeland)

Maar de familie wil alles op alles zetten om Stefanie zo goed mogelijk te laten herstellen en weet haar in een revalidatiecentrum in Dordrecht te krijgen. Daar begint de lange weg naar herstel.

24 uur per dag zorg

Inmiddels woont Stefanie in een appartement in Terneuzen, dicht bij haar familie, waar ze 24 uur per dag zorg krijgt. De familie heeft veel steun gehad van belangenbehartiger Letselverhalen die het contact met de aansprakelijke verzekeraar onderhoudt en alles regelt op juridisch gebied.

Herstelrecht Naast straf voor een dader, krijgt genoegdoening voor het slachtoffer steeds meer aandacht. Herstelrecht is een stroming binnen de rechtsgeleerdheid die vindt dat het recht een andere wending moet krijgen. Het strafrecht is dadergericht. Bij het herstelrecht staat het slachtoffer centraal. Een voorbeeld is de invoering van het spreekrecht waarbij slachtoffers of hun nabestaanden het recht hebben om een slachtofferverklaring af te leggen tijdens een strafzaak. Meer geld uitgekeerd De afgelopen jaren is het bedrag dat verzekeraars uitkeren aan letselschade en smartengeld sterk toegenomen. Afgelopen jaar hebben ze 1,2 miljard uitgekeerd. Letselschadevergoeding bestaat uit materiële en immateriële schade. Materiële schade is bijvoorbeeld verlies van inkomen of medische kosten. Immateriële schade betreft de vergoeding voor gederfde levensvreugde.

In juli is de rechtszaak in Amsterdam. De vader van Stefanie wil dan gebruik maken van het spreekrecht. "Het leven van Stefanie is verwoest, maar ook dat van ons en haar partner. En dat allemaal door roekeloos rijgedrag van de bestuurder. Een definitieve vernietiging van zijn rijbewijs en een taakstraf in een revalidatiecentrum met slachtoffers van verkeersongevallen is wel het minste wat uit de veroordeling moet komen."